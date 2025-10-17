今秋【Can★Do（キャンドゥ）】では、大人気キャラクター“チップ & デール”のグッズが複数登場！ 今回ピックアップするのは、フラットポーチと巾着です。チップ & デールのキュートなデザインに注目したいのはもちろん、あたたかみのあるふわふわ素材にも心惹かれそうです。店舗で見つけたらぜひゲットして。 ふわふわチャームがワンポイントのフラットポーチ 【Can