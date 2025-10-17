アサヒビールのシステム障害による影響が広がっています。サントリーとサッポロビールはお歳暮用のビールのギフト商品の販売を一部中止すると発表しました。サントリーは「ザ・プレミアム・モルツ干支デザインセット」などお歳暮用の13種類のギフト商品の販売を見合わせます。サッポロビールも「ヱビスビール缶セット」や「サッポロ生ビール黒ラベル缶セット」など10種類の販売を取りやめます。両社ともに、アサヒビールの出荷が減