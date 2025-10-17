シンガー・ソングライターの杏里が１７日、都内で「ＡＮＲＩＬＩＶＥ２０２５ＴＩＭＥＬＹ！！」を行った。２０１１年に発売したアルバム「ＴＩＭＥＬＹ！！」の収録曲を中心に２２曲を歌唱。「いつかずっとやろうと考えていたけど、毎年アルバム作りをしながら音楽活動をしていので、時間に追われて音楽、ライブをやっていた。やっとタイムリーかなと思いまして、歌わせていただきます」と意気込んだ。アルバムをプロ