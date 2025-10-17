グローバルガールズグループ「２ＦＡＣＥ」が１７日、初シングル「ＬＯＶＥＴＯＮＩＧＨＴ」をリリースし、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにミュージックビデオを公開した。同グループはクリエイター集団「ＰＲＯＪＥＣＴＫ」が主催したオーディション「ガルズナビ」で、応募者１５００名超の中から選抜された７人組（ＮＩＩＮＡは体調不良のため休養中）。グループ名は「Ｋ―ＰＯＰの力強いパワフルさ」と「Ｊ―ＰＯＰの可