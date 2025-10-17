「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク０−６日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）日本ハムが快勝。ファイナルＳ初勝利で、アドバンテージを含めて１勝３敗とした。投打がかみ合った。エースの伊藤が８回無失点１１奪三振の快投。前日までブレーキだった郡司が４番起用に応える４打点と大暴れした。新庄監督は「つり名人と４番の顔。あとは選手に聞いてあげて！」と広報を通じて投打のヒーローを称賛した。