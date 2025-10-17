◇パ・リーグCSファイナルステージ第3戦ソフトバンク０―６日本ハム（2025年10月17日みずほペイペイD）ソフトバンクの周東佑京外野手（29）が守備のハッスルプレーでヒヤリとする場面があった。7回2死満塁の場面で郡司の打球に対しダイビングキャッチを試みてグラウンドに体を強打。苦痛でうずくまる場面があった。3点をリードされ、もう1点も失いたくない場面で周東の責任感が生んだプレー。周囲はヒヤリとしたが、周