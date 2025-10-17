◆みやざきフェニックス・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（１７日・生目第２）巨人のリチャード内野手が２試合連続本塁打を放った。みやざきフェニックス・リーグ、ＤｅＮＡ戦に「４番・三塁」で先発出場。４点リードの５回１死で、カウント１―１から颯の投じた球を捉えた。快音を響かせた打球は左中間の防球ネットに到達。貴重な追加点となるソロを放った。１６日の同リーグ・くふうハヤテ戦（サンマリン宮崎）に続いて２戦連発