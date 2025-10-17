「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の最終ステージ（Ｓ）の第３戦が行われ、崖っぷちの日本ハムがソフトバンクに完勝し、対戦成績を１勝３敗（ソフトバンクにアドバンテージ１勝）とした。新庄剛志監督（５３）は第２戦まで無安打とブレーキだった郡司裕也捕手（２７）を「４番・三塁」で起用。初回に先制犠飛、７回には３点二塁打を放って４打点を挙げ、期待に応えた。投げては伊藤大海投手（２８）が８回無失