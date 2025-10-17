◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）崖っぷちの日本ハムがソフトバンクに完勝し、対戦成績を１勝３敗（ソフトバンクにアドバンテージ１勝）とした。今季１４勝を挙げパ・リーグ最多勝と最多奪三振の２冠に輝いたエース・伊藤大海投手（２８）が８回１１６球で無失点１１奪三振の熱投。ヒーローインタビューでは「絶対勝つぞ〜！