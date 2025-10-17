◇セCSファイナルステージ第3戦阪神4―0DeNA（2025年10月17日甲子園）今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が、「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦を中継したMBSテレビ（毎日放送）で、解説を務めた。解説の中で、中田氏は阪神・中野に自身のバットを譲った経緯を明かした。甲子園での中日戦で、阪神の小谷野打撃コーチからの依頼で、中野にバットを譲ったが