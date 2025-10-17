TBS系・日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第1話が10月12日（日）に放送された。競馬の世界を舞台に“人と馬の20年”を描く大作で、主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎ら豪華キャストが名を連ねる。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。 1話で描かれたのは、栗須栄治（妻夫木聡）の“再生”と、山王耕造（佐藤浩市）とともに「