昨年、5年ぶりの新味として発売され、大きな反響があった「シャウエッセン(R)夜味」が2025年10月1日から期間限定で再販された。しかも、今回、日本ハムの社内研究により、夜味をおいしく味わう方法が判明。一体どんな方法なのか？【写真】昨年大きな話題となった「シャウエッセン 夜味」「シャウエッセン 夜味」が期間限定で復活■焼いて食べるのが醍醐味の「シャウエッセン 夜味」【写真】昨年大きな話題となった「シャウエッセン