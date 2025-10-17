¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬¡¢¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó 2025¡Ù¡Ê12·î5Æü¡Á7ÆüËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã¤Î¤¿¤á¡¢Ìó8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Æ»¶ñ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡£¥¸¥ç¥Ë¡¼Ž¥¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ï¡¢12·î6Æü¡¢7Æü¤ÎÆóÆü´Ö»²²Ã¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ºÇ½ªÆü¤Î7Æü¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼