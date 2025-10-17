今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「公邸に“火炎瓶”放火の瞬間州知事は就寝中…あわや」についてです。◇アメリカの検察当局が公開したのは、放火の一部始終です。夜に狙われたのは、ペンシルベニア州知事の公邸。不審な人影が現れると、窓ガラスをたたき割りました。すると…次の瞬間、室内から激しく炎が噴き出し、一気に燃え広がります。火炎瓶を投げ込んだのです。さらに男は、別の窓ガラスもたた