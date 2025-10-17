男子テニスのアルマトイ・オープンは17日、カザフスタンのアルマトイで行われ、シングルス準々決勝で望月慎太郎（木下グループ）は第6シードのアレックス・ミケルセン（米国）に3―6、6―3、2―6で敗れた。（共同）