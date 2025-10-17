「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク０−６日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）熱烈な日本ハムファンで知られるモーニング娘。’２５・牧野真莉愛（２４）が、左翼席で現地応援した。新庄監督の様々な顔が複数プリントされたＴシャツを着用。「ＬＯＶＥ新庄」の♡マークのボードを持ち、グラウンドに熱い視線を送り続けた。牧野は１５日から日本ハムの応援のために福岡入りしていることをインス