フランスNo.1のボタニカルビューティーケアブランド「イヴ・ロシェ」から、新たに登場した「アルガンローズ・ハマムセリーン」ヘア＆ボディミスト。エキゾチックなモロッコのスパ「ハマム」をテーマにしたこのミストは、髪や肌に深いリラクゼーションを与えるビターフローラルの香りで包み込みます。100％植物由来アルコールを使用し、自然由来成分98％配合のデイリー