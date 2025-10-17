Photo: 武者良太 ゲームも映画もPodCastもASMRも、1つで全部カバーできるワイヤレスヘッドホンを選ぶならアリ。有線のヘッドホンのなかには、工芸品といわんばかりの100万円超えモデルが存在します。マイクを内蔵したワイヤレスヘッドホンでもBang & Olufsen Beoplay H100（25万円超え）、DALI IO-12（1500ドル）、Mark Levinson No. 5909（12万円）などの高級品が増えてきました。貴族