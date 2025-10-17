◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク0―6日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけているソフトバンクが完敗を喫して、CS突破はお預けとなった。先発の上沢直之は初回、先頭の水谷瞬に右前打を許すと、その後1死一、三塁のピンチで郡司裕也に右犠飛を打たれ1点の先制を許した。上沢は1点ビハインドの4回にもレイエスに左翼席へソロ本塁