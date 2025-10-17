◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの正木智也が半年ぶりに1軍の試合に出場した。7回2死一塁で海野隆司の代打で登場。左肩を負傷した4月18日以来の打席となった。カウント3―1から三遊間へヒット性の当たりを放ったが、遊撃・山縣秀の好捕に阻まれて遊直に倒れた。そのまま右翼の守備にもついた。