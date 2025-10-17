福岡県警小郡署は17日、小郡市の住民が持つ携帯に16日午前9時ごろ、京都府警の警察官をかたる男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「詐欺事件の捜査をしていたら、あなたの口座が使われていることが分かった」「ビデオ通話で取調べる」と言われる内容。その後のビデオ通話中に警察手帳や逮捕状などを見せられたという。