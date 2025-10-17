福岡県警城南署は17日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後2時ごろ、京都府警の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた名義の銀行口座がマネーロンダリングに使われている」などという内容。さらに、交流サイト（SNS）を利用したビデオ通話に誘導された後、口座情報や預金残高を聞かれ、偽の逮捕状などを提示されたという。