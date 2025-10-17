岩手県北上市で、17日、駆除されたクマの近くで男性とみられる遺体が見つかりました。相次ぐクマの出没は、紅葉スポットにも影響が出ています。■露天風呂で不明となった従業員か…クマの近くに遺体岩手県北上市の川沿いにある旅館「瀬美温泉」。山に囲まれたこの場所で、犠牲者が出る事態となりました。クマを駆除したという猟友会に話を聞きました。和賀猟友会鶴山博会長「（午前）9時10分ごろに、クマの捕獲と被害者が見つか