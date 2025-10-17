◇パ・リーグCSファイナルステージ第3戦ソフトバンク０―６日本ハム（2025年10月17日みずほペイペイD）ソフトバンクは零敗を喫し、2連勝でストップ。日本シリーズ進出はお預けとなった。先発の上沢は7回途中6失点。以下、小久保裕紀監督（53）との一問一答。――相手先発の伊藤大海に8回零封を喫した。「昨日の福島もそうですけど、こんな大舞台で凄いピッチングされますね」――先発の上沢は？「その前のレイ