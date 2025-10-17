パCSファイナルS第4戦の予告先発が17日、公示された。アドバンテージを含めて3勝1敗と日本シリーズ進出に王手をかけているソフトバンクは大関友久投手（27）が先発。3連勝が必要な日本ハムは北山亘基投手（26）が先発する。ソフトバンク・大関は今季24試合で13勝5敗。日本ハム戦には3試合に登板し、1勝を挙げた。対する日本ハム・北山は今季22試合で9勝5敗。ソフトバンク戦では6試合に登板し、2勝1敗だった。2人は9月18日