²Î¼ê¤Î¿Á´ðÇî¤¬£±£·Æü¡¢¡Ö£Ò£Á£Ä£É£Ï£Á£Î£Ô£È£Å£Í£Ó¡×¡Ê£Æ£Í£Ã£Ï£Ã£Ï£Ì£Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¿·¶Ê¡Ö£Ó£ô£å£ì£ì£á£ò£Ä£á£ù£ó¡×¤¬¡¢£Ô£Ö¥¢¥Ë¥á¡ÖÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡×¡Ê£²Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¦Ëè½µÌÚÍË¸á¸å£±£±»þ£µ£¶Ê¬¡á£Ô£Â£Ó·Ï¡¦Á´¹ñ¡Ë¤Î£Ï£Ð¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢³ØÀ¸ÌÜÀþ¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£ÃË»Ò¹»½Ð¿È¤Î¿Á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À±¤È¤«±§Ãè¤È¤«³Ú¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï