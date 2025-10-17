日本ハムは１７日、ソフトバンクとの「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第３戦（みずほペイペイ）に６―０で勝利。１勝３敗とし、１８日の第４戦につなげた。後がない日本ハムは、鷹先発・上沢の立ち上がりを攻め、初回一死一、三塁で郡司が先制の右犠飛を放った。４回にも先頭レイエスが初球の直球をフルスイング。左越えソロで追加点を奪った。援護をもらった先発・伊藤は８回５安打