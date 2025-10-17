◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の最終ステージ（Ｓ）第３戦は、リーグ優勝の阪神が２位のＤｅＮＡに３連勝し、アドバンテージ１勝を含む４勝で２３年以来、２年ぶり８度目の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。初回に佐藤輝明内野手（２６）が先制３ラン。高橋遥人投手（２９）が８回１死まで無安