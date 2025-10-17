ＤｅＮＡは阪神との「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ第３戦（１７日、甲子園）に０―４で敗れ、３連敗。敗退が決まった。２年連続の下克上を目指していたＤｅＮＡだが、虎先発・高橋の前に８回一死まで無安打投球を許した。３連打で記録達成こそ阻止したが得点は奪えず、零封負けを喫した。投げては巨人とのＣＳファーストステージ第１戦から中５日で先発したケイが佐藤輝に３ランを浴