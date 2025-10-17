◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）日本シリーズ進出に王手をかけているソフトバンクは完封負けで敗れ、１勝のアドバンテージを合わせて３勝１敗となった。本拠地でのクライマックスシリーズの連勝は１１でストップ。日本ハム・伊藤に８回無失点の好投を許した。柳町が猛打賞で３試合連続のマルチ安打と好調だが、リーグ首位打