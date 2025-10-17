円売り反応、米株下げ渋りトランプ米大統領が対中楽観発言で＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、米株先物の反発とともに円相場は円安方向に動いている。トランプ米大統領が「中国とはうまくいくと思う」とし、高関税を維持するかとの質問に「維持しないが、維持する可能性もある」と答えたことに反応したもよう。 USD/JPY150.28EUR/JPY175.59GBP/JPY201.92