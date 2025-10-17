ハセット米ＮＥＣ委員長 中国について、双方にとって良い関係に戻れると確信 中国とは戦争状態ではない 中国の行動の一部には失望している 中国は現在若干の影響力を持つが、自国にさらなる損害を与えるだろう 中国が実際に実行するとは考えていない