ドル円一時１５０．５２レベル、本日の高値を更新＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は一時150.52レベルと本日の高値を更新した。ロンドン序盤の安値149.38レベルからは１円超の反発となった。トランプ米大統領が「中国とはうまくいくと思う」と楽観的な発言をしたことがきっかけだった。 USD/JPY150.45