「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）３連勝で日本シリーズ進出を決めた阪神・藤川監督が粋な計らいを見せた。試合後の勝利監督インタビューで「３連勝した今の気持ち」を問われた指揮官。すると「少しお待ち頂けますか？」と回答を遅らせ、「レフトスタンドのＤｅＮＡファンの皆さん、１年間ありがとうございました！あと、今日ここにはいませんが、５球団のファン、選手