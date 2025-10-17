「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク０−６日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが敗れ、アドバンテージ１勝を含めて３勝１敗となった。先発・上沢が古巣日本ハムを相手に１２６球の熱投も、七回途中７安打６失点。初回に先制点を献上すると、四回にレイエス、七回には山県にそれぞれソロを浴びた。さらに２死満塁のピンチで降板。リリーフした木村光が郡司に走者一掃の３点二塁打を浴び、上沢