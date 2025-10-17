園田競馬場で「第9回兵庫ゴールドカップ」が行われ、ホッカイドウ競馬の落合玄太（27）が騎乗した浦和所属のポリゴンウェイヴ（牡5＝小久保）が逃げ切って重賞3勝目。2着ストライクオン、3着コパノパサディナで南関東勢が上位を独占した。勝敗の鍵はスタートにあった。ゲートが開くと、落合は懸命に手綱を押し、ポリゴンウェイヴを先頭へと誘導した。「何が何でもハナヘ行ってくれと言われていました」。主導権を握り、道中は