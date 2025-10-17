中国軍の最高指導機関である中央軍事委員会ナンバー3の何衛東副主席ら9人について、中国国防省は「重大な規律違反」の疑いで党籍をはく奪したと発表しました。汚職に関与した疑いがあるとみられます。中国国防省は17日、中央軍事委員会ナンバー3の何衛東副主席や苗華元政治工作部主任ら9人について、「重大な規律違反」の疑いで党籍をはく奪したと発表しました。規律違反の詳しい内容は明らかにされていませんが、国防省の報道官は