「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク０−６日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）日本ハムが快勝。ファイナルＳ初勝利で、アドバンテージを含めて１勝３敗とした。初回に郡司の右犠飛で先制。四回にはレイエスの今ＣＳ２号となる左越えソロで加点した。七回には山県の左越えソロ、さらに１死満塁から郡司が中堅左へ走者一掃の３点適時二塁打を放ち、大きくリードを広げた。前日は悔しい途中交代となった郡司