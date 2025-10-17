家事が苦手な男性は多いかもしれませんが、少しずつでもいいのでできるように努力してほしいですよね。頑張りが伝われば夫婦として協力しながらやっていけますが、努力する気すらない人もいるようで……。今回は、家事ができない夫と喧嘩したら本性を現したため離婚した話をご紹介いたします。家事から逃げようとしていた「夫に家事を頼んでも失敗ばかり。だんだんできるようになればいいと思ってたけど、なかなか上達しないんです