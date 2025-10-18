【J1第34節】(ノエスタ)神戸 0-0(前半0-0)鹿島<警告>[神]扇原貴宏(86分)[鹿]キム・テヒョン(70分)、知念慶(90分+8)観衆:25,806人主審:御厨貴文├首位鹿島vs王者神戸は両守護神躍動で0-0ドロー! 神戸の3連覇遠のく├「めちゃ有名人」「かわいい!」「このままサポに」人気女優がJリーグ観戦初心者代表として鹿島を応援へ├「大型補強」「乃木坂vs日向坂の戦い」「可愛すぎる」「髪型新鮮」神戸“勝利の女神”にファン注目├首