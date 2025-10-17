[10.17 J1第34節 広島 0-0 FC東京 Eピース]J1リーグは17日、第34節のサンフレッチェ広島対FC東京を開催した。0-0でタイムアップを迎えて広島は公式戦10試合負けなしとなったが、優勝争いの中で勝ち点1を得るにとどまった。両チームともに日本代表と韓国代表を擁する一戦。広島はGK大迫敬介とDFキム・ジュソンが先発出場し、FC東京もGKキム・スンギュとDF長友佑都が先発出場した。広島は前半12分に広島FWジャーメイン良がファ