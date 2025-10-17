[10.17 J1第34節 神戸 0-0 鹿島 ノエスタ]J1リーグは17日、第34節を各地で行い、ヴィッセル神戸と鹿島アントラーズが0-0で引き分けた。神戸は残り4試合で首位との勝ち点差5を縮められず、3連覇が一歩遠のく結果。一方の鹿島もゴールが遠く、今節他会場の結果次第で2位と勝ち点3差に迫られる可能性が出てきた。勝ち点65で首位を独走する鹿島と、同60で4位の神戸との上位対決。神戸がACLEを控えている影響で金曜夜の開催となった