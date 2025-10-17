先月、JR大村線の線路内に自転車を放置して回送列車に衝突させ、運行に危険を生じさせたとして、53歳の男が逮捕されました。 男は「自転車を置いた事実はありません」と容疑を否認しているということです。 電汽車往来危険の疑いで逮捕されたのは、佐賀県伊万里市の代行運転手 釘田信隆容疑者 53歳です。 警察によりますと釘田容疑者は先月29日、佐世保市崎岡町のJR大村線の「早岐駅とハウステンボス駅間」の線路内に