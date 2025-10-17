◇明治安田J1リーグ第34節鹿島0―0神戸（2025年10月17日ノエビアスタジアム神戸）優勝争いの大一番となった首位・鹿島と4位・神戸の直接対決はスコアレスドローで決着した。序盤から防戦一方となったが、日本代表GK早川を中心に我慢強く耐えしのぎ、終盤はカウンターから決定機を迎えた。鬼木監督は「タフなゲームでよくゼロで抑えた」と振り返り、「最後まで集中力を切らさず、自分たちがゴールを奪いにいく姿勢は見せ