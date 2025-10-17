【MLB】ドジャース3ー1ブルワーズ（10月16日・日本時間10月17日／ロサンゼルス）【映像】大谷、相手野手のミスを見て急加速する瞬間10月16日（日本時間10月17日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ3回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が抜け目のない爆速走塁で決めた三塁打が話題となっている。1回裏ドジャースの攻撃、この回先頭で打席に入った1番・大谷は、ブルワー