川崎市役所（資料写真）川崎市川崎区の市議補選（欠員１）が１７日告示され、新人と元職の計５人が立候補を届け出た。投票は川崎市長選と同じ２６日に行われ、即日開票される。立候補したのは届け出順に、共産党公認で政党役員の元職・片柳進氏（４８）、立憲民主党公認で元衆院議員秘書の新人・成田絵麻氏（３５）、社民党公認で政党役員の新人・吉岡太郎氏（２７）、自民党公認で元衆院議員秘書の新人・菅谷英彦氏（４７）、