三浦大知が、2025年1月から全国17都市・21公演を巡ったツアー＜DAICHI MIURA LIVE TOUR 2025 太陽に焼かれて踊りましょう 雨に打たれ歌いましょう＞のライブ映像を収録したDVD/Blu-rayを12月17日にリリースすることが決定した。本編には2025年5月1日に行われたLaLa arena TOKYO-BAY公演の模様を収録。特典映像には、リハーサルから本番までを密着したメイキング映像や撮り下ろし特典映像、そして本人による副音声も収録され、アー