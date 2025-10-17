◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節神戸０―０鹿島（１７日・ノエスタ）首位の鹿島は神戸と０―０で引き分けた。劣勢の展開が続きながらも手堅い守備で勝ち点１を拾い、２０１６年シーズン以来となる９季ぶりの優勝に前進した。＊＊＊鹿島は序盤から防戦一方の展開に。鹿島との勝ち点差を２に詰めたい神戸の猛攻はすさまじかった。開始直後に日本代表ＧＫ早川友基が神戸ＦＷ大迫勇也との１対１を制して以降も、ＤＦ植