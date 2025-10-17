イクイノックスの妹で、１２日に新馬勝ちしたばかりのイクシード（牝２歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が、右前脚の橈（とう）側手根骨を骨折したことが分かった。全治６か月と診断されたという。１７日、シルク・ホースクラブがホームページで発表した。同馬は１２日の２歳新馬（東京・芝２０００メートル）で、クリストフ・ルメール騎手が騎乗してデビュー。上がり３ハロン最速３３秒４の切れ味を発揮し１馬身