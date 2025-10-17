大相撲の英国ロンドン公演大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで始まった。連日の満員御礼。ハイライト映像が公開されると、英国民を魅了している。英国で音楽の殿堂とも呼ばれる劇場ロイヤル・アルバート・ホールで行われた横綱土俵入り。静寂に包まれた会場から、大の里が四股を踏むと「よいしょー！」とかけ声が響き、取組では大きな歓声が起きた。会場の公式YouTubeチャンネ